Va sotto casa della ex armato di pistola

Vercelli – Lunedì mattina un albanese di 45 anni residente in città s’è puntato al petto una pistola tentando di togliersi la vita. Il fatto ha avuto luogo sotto casa della ex fidanzata con una pistola poi risultata con matricola abrasa. Non poteva farlo: aveva il divieto di avvicinarsi alla donna per episodi di violenza domestica denunciati dalla donna nell’ottobre scorso. Quando è scattato il segnale del braccialetto elettronico, applicato all’uomo come misura cautelare, sono intervenute le volanti e la mobile. E quando gli agenti hanno visto l’uomo disperato che si era puntato al petto la pistola, hanno avviato una trattativa, cercando di fargli abbassare l’arma. Quindi l’uomo ha puntato la pistola verso la finestra dell’appartamento dove sta la ragazza tirando due volte il grilletto ma l’arma per fortuna si è inceppata. Per questo l’arresto è scattato anche per tentato omicidio, oltre che per porto abusivo d’arma clandestina e violazione del divieto di avvicinamento alle persone offese.