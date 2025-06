Caldo e anziani: Alessandria lancia l’S.O.S

Alessandria – Grazie a Paola Ferrari, garante dei diritti degli anziani del Comune di Alessandria, è lanciato l’S.O.S. affinchè “tutta la comunità sia consapevole delle misure di prevenzione che ognuno può adottare, per sé e per i più deboli vicini. Anche un piccolo gesto – dichiara Ferrari all’Ansa – può essere importante: una telefonata a un parente, un controllo a chi è solo, una parola di conforto possono contribuire a prevenire situazioni di rischio. Dalla garante arriva inoltre l’invito a rivolgersi al pronto soccorso solo in caso di reale necessità: “Molti malori legati al caldo possono essere gestiti con l’aiuto del medico curante, evitando il sovraccarico dei servizi di emergenza”.