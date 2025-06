Il muratore invece di ristrutturare la casa abusa della proprietaria: denunciato

Biella – Un sabato mattina da incubo – il 7 giugno scorso – vissuto da una donna di 39 anni del posto che è stata violentata dal muratore che aveva chiamato per sistemare la casa. Durante il sopralluogo si è consumata una violenza ai danni della donna all’interno del suo appartamento, ancora in fase di ristrutturazione. La donna, accompagnata dal figlio di quattro anni, si era recata nell’abitazione per controllare lo stato dei lavori. Ma una volta entrata, si è ritrovata prigioniera dell’uomo cui aveva affidato la ristrutturazione dell’immobile. L’aggressore ha chiuso la porta e nascosto le chiavi, ignorando ogni sua richiesta di lasciarla uscire. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo ha abusato sessualmente della donna, minacciandola di morte e utilizzando anche una fascetta da elettricista per intimidirla. Dopo una prima violenza, ha continuato a infierire su di lei, anche alla presenza del bambino. Temendo per la propria vita e per quella del figlio, la donna ha finto arrendevolezza, riuscendo infine a convincerlo a lasciarla uscire nel pomeriggio con la scusa di dover acquistare del cibo. Una volta fuori però la donna ha trovato il coraggio di chiedere aiuto a una guardia giurata e ha allertato la Polizia. Sul posto le Volanti si sono attivate per rintracciare il violentatore che, nel frattempo, si era dato alla fuga. Intanto, la polizia scientifica ha effettuato i rilievi all’interno dell’abitazione per repertare le tracce del reato. La Procura della Repubblica di Biella ha subito preso in carico il caso, coordinando le indagini e ascoltando la testimonianza della vittima. Gli agenti, che nel frattempo monitoravano alcuni movimenti dell’uomo in zona Milano, sono riusciti a rintracciarlo e arrestarlo in serata. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Biella, mentre deve rispondere delle gravissime accuse a suo carico. Il pubblico ministero ha richiesto al giudice la custodia cautelare in carcere per l’indagato, misura accolta l’altro ieri mercoledì 11 giugno.