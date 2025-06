Valenza (AL) – Ieri pomeriggio verso le sei e mezza, per cause in corso di accertamento, in Viale Repubblica si è verificato un incidente tra un’auto e una moto condotta da un uomo di 50 anni che è stato portato con l’elisoccorso al Cto di Torino in gravi condizioni. Sul posto anche la Polizia Municipale che ha raccolto gli elementi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Nessun altro ferito.