Ritrovato ormai senza vita il corpo di Luca Gerbino scomparso il 25 maggio scorso

Alagna Valsesia (Vercelli) – Luca Gerbino, 60 anni, residente a Gattinara, noto istruttore di calcio, era scomparso dallo scorso 25 maggio mentre compiva un’escursione sul monte Bo, in alta Valle Cervo, Ieri mattina il suo cadavere è stato ritrovato dopo quasi tre settimane di ricerca in una zona al confine tra il Biellese e la vicina Valsesia. La salma è stata recuperata dall’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco. Per giungere al ritrovamento si sono impegnati il personale di Soccorso Alpino (Biella, Valsesia e Valsessera), i Vigili del Fuoco (Biella, Vercelli e Varallo), il nucleo droni di Torino, le unità cinofile e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Alagna.