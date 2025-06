Si masturba al parco davanti a tutti: arrestato

Milano – Ieri pomeriggio, comodamente seduto su una panchina del Parchetto Lago Nord a Paderno Dugnano (Milano), detto anche parchetto della Cava, un rumeno di 51 anni si masturbava incurante dell’arrivo dei primi testimoni, che hanno chiamato i Carabinieri, davanti ai quali ha continuato a masturbarsi. È stato arrestato con l’accusa per atti osceni in luogo pubblico un romeno di 51 anni, non nuovo a scene del genere. Le gazzelle sono intervenute nel parco da via Giovanni Amendola – parco noto anche col nome “La Cava” – e hanno trovato l’uomo seduto sulla panchina, com’era stato descritto dai passanti. Addosso aveva un taglierino con la lama lunga 14 centimetri. Per questa ragione è stato denunciato anche per porto di oggetti atti a offendere. Il 21 marzo era già stato fermato e denunciato perché sorpreso a masturbarsi in un parco a Cusano Milanino (Milano). Sarà processato per direttissima.