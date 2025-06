Auto si ribalta, due feriti lievi

Morsasco (AL) – Per cause in corso di accertamento ieri pomeriggio verso le cinque lungo la Statale 456 tra Ovada e Acqui, all’altezza di Morsasco, un’auto si è ribaltata. Sul posto i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118 e i Carabinieri che hanno effettuato gli accertamenti del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Il bilancio è di due feriti ricoverati all’ospedale di Acqui Terme. Due le persone ferite, entrambe portate all’Ospedale di Acqui: non sono in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.