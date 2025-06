Attraversa i binari per raggiungere gli amici, muore travolto da un treno

Cesate (MI) – Ieri sera verso le dieci un giovane di 19 anni è stato travolto da un un treno diretto a Malpensa, il giovane è morto sul colpo..Sul posto sono giunti i mezzi di emergenza con un’ambulanza e un’automedica in codice rosso insieme alla polizia ferroviaria e ai vigili del fuoco. Per il giovane che era del posto purtroppo non c’era ormai più nulla da fare e i soccorsi hanno potuto solo constatarne il decesso ed estrarre il corpo senza vita del 19enne, rimasto incastrato sotto il convoglio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il giovane avrebbe tentato di attraversare i binari per raggiungere alcuni amici. In quel momento però era in transito un treno Malpensa Express diretto allo scalo aeroportuale. La dinamica dell’investimento mortale è al momento al vaglio degli inquirenti ed eventuali elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto potranno arrivare dalla visione delle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza della stazione. La vittima abitava in città.