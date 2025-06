Cade dalla moto, va a sbattere contro un muro e muore

Siziano (PV) – Ieri era verso le otto lungo la Vigentina, nel tratto tra Siziano e Campomorto, per cause in corso di accertamento un giovane motociclista di 22 anni ha perso il controllo della moto, è caduto rovinosamente a terra ed è andato a sbattere von violenza contro un muro. Sul posto sono intervenuti rapidamente un’ambulanza e un’automedica con a bordo un rianimatore, in codice rosso. Le condizioni del motociclista sono apparse da subito disperate. Nonostante i tentativi di rianimazione, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto.