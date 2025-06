Mondiale Endurance – Tris della Ferrari a Le Mans

Le Mans (Adnkronos) – La Ferrari ha vinto la 24 Ore di Le Mans. Si tratta di uno storico tris consecutivo per la scuderia di Maranello nella mitica gara francese, valida per il Mondiale Endurance. La Ferrari ha vinto con la Af Corse n. 83 guidata da Robert Kubica, Ye Yifei e Phil Hansona, che hanno completato 387 giri. Secondo posto per la Porsche Penske Motorsport (a 14″) e terza l’altra Ferrari AF Corse, la numero 51, di Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado a circa 28″. Grazie a questa vittoria, la Ferrari mette una seria ipoteca sulla vittoria per la prima volta del Mondiale Endurance. Grazie allo straordinario tris, la Ferrari potrà conservare per sempre il trofeo della vittoria, un diritto garantito a chi s’impone in tre edizioni consecutive. Dopo i successi ottenuti nel 2024 con Fuoco-Molina-Nielsen, e nell’edizione del Centenario disputata nel 2023 con Pier Guidi-Calado-Giovinazzi, la Casa di Maranello sale nuovamente sul gradino più alto del podio con una vettura già entrata nel mito dell’automobilismo, la Ferrari 499P, in grado d’imporsi in tutte le prove disputate sul Circuit de La Sarthe sin dal debutto agonistico. Salgono a quota 12 i trionfi assoluti del Cavallino nella corsa endurance più antica e blasonata al mondo, tra il 1949 e il 2025. — sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info).