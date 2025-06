Uccide un ciclista, poi scappa, poi si pente e si costituisce

Pavia – Ieri all’alba un ciclista di 56 anni di Locate Triulzi (MI) è stato investito all’alba sulla provinciale 40 tra Pavia e Milano nel tratto compreso tra i Comuni di Siziano e Pieve Emanuele, nei pressi del ponte sul fiume Lambro. Il ciclista è stato lasciato a terra ed è morto. L’automobilista che lo aveva investito, un uomo di 27 anni del posto, è fuggito senza prestare soccorso. Ma si è pentito e più tardi si è presentato ai Carabinieri. Per lui è scattata la denuncia per omicidio stradale e omissione di soccorso. La chiamata ai soccorsi è arrivata attorno alle 4.20 da parte dei sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica. Non hanno potuto fare nulla: l’uomo era già privo di vita. L’esatta dinamica dell’investimento è ancora oggetto di accertamenti, ma gli elementi raccolti dalle forze dell’ordine delineano una vicenda ancora più grave. L’investitore sarebbe un giovane italiano di 27 anni, ora denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Pieve Emanuele, incaricati dei rilievi e delle indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Il tratto di strada dove è avvenuto l’incidente, poco illuminato e con traffico sostenuto anche nelle prime ore del mattino, è stato teatro in passato di altri episodi simili.