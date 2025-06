Castelnuovo Scrivia (AL) – Ieri sera verso le nove un uomo è salito sul tetto di una casa tra Via Milano e Via Costa minacciando di gettarsi nel vuoto (di solito chi lo fa davvero sta zitto). Dopo l’allarme dato dai vicini si sono portati i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118 e i Carabinieri con un negoziatore che è riuscito a dissuadere il poveretto. Una volta fatto scendere è scattato il soccorso del 118 che l’ha ricoverato in Tso all’ospedale di Tortona.