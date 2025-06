Calcio Serie B Playout andata – Doppietta letale per la Salernitana che ripone le residue speranze nel ritorno

Genova (Sampdoria – Salernitana 2-0) – La Sampdoria intravede la salvezza. Playout d’andata di Serie B ai Blucerchiati, che battono 2-0 la Salernitana a Marassi grazie ai timbri di Meulensteen e Curto. Un gol per tempo, doppietta letale per la squadra di Pasquale Marino, sterile in attacco e confermatasi poco incline a produrre gioco: granata caduti nella rete dei ragazzi di Evani, che hanno sfruttato al massimo il fattore campo trascinati da un pubblico come sempre di ben altra categoria. A punire i Campani al culmine di una sfida agonistica e per nulla spettacolare, come detto, sono stati il centrocampista olandese e il difensore, quest’ultimo entrato nel finale e rivelatosi decisivo: prima l’inzuccata di Meulensteen, poi la zampata di Curto a complicare tremendamente i piani della Salernitana. Brutto infortunio per Cragno, mentre dopo il 90′ rossi diretti a Borini (piede a martello su Lochoshvili) e Stojanovic (fallo di reazione nei confronti di Ioannou).Per gli ospiti, adesso, occorrerà battere con almeno due reti di scarto il Doria nel decisivo “return match” in programma venerdì prossimo all’Arechi: in caso di parità complessiva tra le due sfide, infatti, a salvarsi sarebbero i Granata forti del miglior piazzamento in classifica ottenuto in campionato.

Sampdoria – Salernitana 2-0

Sampdoria (3-5-1-1): Cragno (72′ Ghidotti); Riccio, Ferrari (76′ Curto), Veroli; Depaoli, Vieira, Yepes, Meulensteen (83′ Benedetti), Venuti (83′ Ioannou); Sibilli; Coda (76′ Borini). All. Evani.

Salernitana (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Hrustic, Corazza (69′ Stojanovic); Tongya (89′ Raimondo), Caligara (80′ Soriano); Simy (69′ Cerri). All. Marino.

Gol: 39′ Meulensteen, 86′ Curto.

Arbitro: Aureliano.

Ammoniti: Depaoli (Sd), Yepes (Sd), Ghiglione (S), Venuti (Sd), Tongya (S), Simy (S), Raimondo (S), Veroli (Sd), Ioannou (Sd).

Espulsi: Borini (Sd) al 92′, Stojanovic (S) al 96′.

Foto: Sky Sport