Camion incustodito investe e uccide un operaio in un cantiere stradale

Bruino (TO) – È di un morto il tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in Via Rivalta, nella cintura sud di Torino, dove un operaio è morto dopo essere stato investito da un camion cassonato. Secondo quanto emerso, pare che il mezzo pesante si sia mosso in maniera autonoma travolgendo in pieno l’operaio che stava lavorando in un cantiere stradale. Ulteriori dettagli emergeranno sicuramente dalle indagini in corso che dovranno ricostruire l’esatta sequenza dei fatti. Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’elisoccorso per soccorre l’operaio, i pompieri di Grugliasco e i carabinieri della compagnia di Piossasco, la polizia locale per gestire la viabilità interrotta, gli ispettori dello Spresal dell’Asl.