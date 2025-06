F1: la Rossa non brilla, vince la Mercedes

Montréal Canada – Russell vince il GP Canada di Formula 1 2025 davanti a Verstappen. Primo podio in carriera in F1 per Kimi Antonelli. Ferrari non brilla: Leclerc 5° e Hamilton 6° al termine di una gara condizionata dalla gestione delle gomme e dall’incidente tra i piloti McLaren nel finale in cui Norris ha avuto la peggio e che ha fatto sì che la corsa terminasse sotto regime di safety car. Lewis Hamilton non nasconde la frustrazione dopo il sesto posto raccolto nella gara del GP del Canada della Formula 1 2025, decimo appuntamento della stagione. Il pilota della Ferrari chiude alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc al termine di un weekend difficile, segnato anche da un episodio surreale: una marmotta investita in pista che avrebbe danneggiato l’aerodinamica della sua SF-25.

Ordine d’arrivo

Russell (Mercedes) Verstappen (Red Bull Racing) +0.228 Antonelli (Mercedes) +1.014 Piastri (McLaren) +2.109 Leclerc (Ferrari) +3.442 Hamilton (Ferrari) +10.713 Alonso (Aston Martin) +10.972 Hulkenberg (Kick Sauber) +15.364 Ocon (Haas F1 Team) 1 L Sainz (Williams) 1 L

Classifica piloti

Piastri (McLaren) – 198 punti Norris (McLaren) – 176 Verstappen (Red Bull) – 155 Russell (Mercedes) – 136 Leclerc (Ferrari) – 104 Hamilton (Ferrari) – 79 Antonelli (Mercedes) – 63 Albon (Williams) – 42 Ocon (Haas) – 22 Hadjar (Racing Bulls) – 21

Classifica costruttori

McLaren 374 punti Mercedes 199 Ferrari 183 Red Bull 162 Williams 55

Foto: Corriere dello Sport