Pier Guidi sul podio alla 24h di Le Mans con la Ferrari

Le Mans – Terzo posto per Guidi nella 24h di Le Mans. Dopo una qualifica non esaltante, il tortonese campione del mondo si riscatta alla grande in gara andando sul podio, così come accaduto nel 2023 e nel 2024. Per la casa di Maranello è il terzo successo consecutivo che permette di conservare per sempre il trofeo. Giornata memorabile per la rossa, che ha vinto la gara con l’altra auto alla cui guida si sono alternati Robert Kubica, Yifei Ye e Philip Hanson.Tra le due Ferrari si è piazzata la Porsche di Estre-Vanthoor-Campbell. Il tortonese Pier Guidi e i suoi compagni sono in testa al mondiale. Per la Ferrari si tratta del 12esimo successo assoluto alla 24 Ore di Le Mans.

Foto: Targasport