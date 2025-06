Recuperato il corpo senza vita del ragazzino moldavo scomparso ieri pomeriggio nelle acque dell’Adda

Cassano d’Adda (MI) – È stato recuperato il corpo del ragazzino moldavo di 17 anni scomparso ieri pomeriggio nelle acque dell’Adda a Cassano, dopo essersi tuffato. Il giovane è stato trovato nell’angolo destro della diga Rusca tra il fiume e il canale della Muzza, proprio dove nelle ultime ore si erano concentrate le ricerche. Il 17enne di origine moldava si era lanciato in acqua in via Vallette. L’allarme è scattato ieri pomeriggio verso le cinque e mezza quando il giovane non è più riemerso. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, i soccorritori del 118 e i carabinieri. Le piogge abbondanti cadute nella zona nel tardo pomeriggio di ieri hanno costretto i soccorritori ad interrompere le operazioni a causa della presenza di fango che rendeva l’acqua ancora più torbida. Le ricerche sono poi riprese questa mattina.