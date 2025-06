Bimba di un anno e mezzo infila la manina nel tritacarne elettrico, la salvano i pompieri, ma la mano è persa

Genova – Stamane verso le 10, in un asilo del Comune (e le assistenti dov’erano?) una bimba di un anno e mezzo ha infilato la mano in un tritacarne ed è stato immediatamente dato l’allarme. Sono intervenuti i sanitari dell’Automedica Tango 2, i militi con l’ambulanza della Croce Rossa Cogorno, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine. Viste le condizioni della paziente si è alzato in volo da Genova l’elisoccorso Drago dei Vigili del Fuoco che ha poi trasportato la paziente all’Istituto Gaslini in codice rosso. Al nosocomio per bambini è stata immediatamente operata nel tentativo di recuperare l’uso delle dita, anche se il rischio è molto alto.