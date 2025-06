Disastro Piemonte: la crisi spazia dalla Sanità alla produzione

Alessandria (Max Corradi) – Non c’è niente da fare: nonostante gli “strombazzi trionfalistici” del presidente Cirio, grande amico di Fernandel, l’industria in Piemonte continua ad arretrare: è il quinto trimestre consecutivo di catalessi per la produzione manifatturiera. Nel primo trimestre dell’anno s’è ridotta dell’1,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. La malattia è estesa e la sua causa principale è dovuta all’economia regionale, a partire dall’auto. Su tutti, infatti, pesa la frenata dei mezzi di trasporto (-11,3%), comparto all’interno del quale inchioda l’automotive (-31,1%), mentre la componentistica riduce la produzione del 10,5%. A mitigare le perdite, in questo settore, ci pensa l’Aerospazio, unico con segno positivo (+5,5%). È quanto emerge dall’Indagine congiunturale di Union Camere Piemonte. In crisi anche Elettricità ed Elettronica (-2,7%), Tessile (-2%), Meccanica (-1,6%), Metalli (-1,1%), Legno e Mobile (-0,8%), Chimica e Plastica (-0,6%). In controtendenza solo il comparto alimentare. Non c’è niente da fare la “Trifola” tira sempre!