Calcio Mondiale Club – Un tempo per parte, pareggio giusto

Pasadena (Los Angeles) (Monterrey – Inter 1-1) – Finisce in parità il debutto dell’Inter al Mondiale per Club: a Pasadena è 1-1 contro il Monterrey, in un Gruppo E che al momento vede al comando il River Plate (grazie al successo sull’Urawa Red Diamonds). Un tempo per parte e segno ‘X’ che alla fine appare come il risultato più giusto. Come prevedibile sono i nerazzurri a tenere in mano il pallino del gioco, denotando tutti i limiti tecnici di un avversario che però ha la forza di trovare il vantaggio alla prima occasione: Acerbi si perde Sergio Ramos che di testa la piazza all’angolino, anche se è grave l’errore di lettura di Sommer. Svantaggio decisamente immeritato per l’Inter che, a pochi minuti dall’intervallo, riequilibra il punteggio: schema su punizione con Asllani che pesca Carlos Augusto, autore dell’assist per Lautaro che a porta spalancata non può fallire.La proposta di gioco messicana è migliore in una ripresa che, al contrario, vede l’Inter fare dei passi indietro: il tutto nonostante il debutto dei volti nuovi Sucic e Luis Henrique, senza dimenticare l’ingresso di Thuram che tradisce una forma fisica rivedibile. Canales flirta col 2-1 ma centra il palo, gli attacchi interisti sono sterili e poco convinti. Nel recupero è Deossa a spaventare Sommer: decisivo il disturbo di Bastoni.

Monterrey – Inter 1-1

Monterrey (3-4-2-1): 1 Andrada; 4 Guzman, 93 Ramos, 3 Arteaga; 23 Medina, 30 Rodriguez, 8 Torres (58′ Deossa), 2 Chavez (58′ Aguirre); 10 Canales (89′ Rojas), 29 Ocampos (89′ Cortizo); 7 Berterame. (78′ Ambriz). All.: Torrent.

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard (58′ L.Enrique), 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 21 Asslan (68′ Sucic)i, 21 Mhkitaryan, 30 C.Augusto (68′ Dimarco); 20 Esposito (58′ Thuram), 10 Martinez. All.: Chivu.

Gol: pt 25′ Ramos, 42′ Lautaro.

Arbitro: Sampaio.

Ammoniti: Rodriguez (M), Asllani (I), Barella (I), Lautaro (I).

Foto: Sky TG 24