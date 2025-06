Carambola di veicoli lungo la provinciale per Castellazzo

Alessandria – Stamane verso le nove, cinque veicoli e una moto si sono scontrati in una carambola stradale che si è verificata per cause in corso di accertamento sulla Sp30 (ex Strada Regionale 30 di Val Bormida SR 30) all’altezza del distributore di benzina Ip. Sul posto la Polizia Locale e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il motociclista all’ospedale in codice verde. Per fortuna le sue condizioni non risultano eccessivamente gravi. Sul posto la Polizia Locale e il 118. Subito è stata disposta l’uscita obbligatoria alla D3. Il sinistro ha coinvolto cinque veicoli e una moto. A riportare la peggio il motociclista ricoverato ad Alessandria.