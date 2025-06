Calcio Mondiale per Club – La Juve distrugge l’Al Ain

Washington (Al Ain- Juventus 0-5) – La Juventus vince 5-0 al debutto contro l’Al-Ain e aggancia il Manchester City nel Gruppo G, doppiette di Kolo Muani e Conceiçao. Tutto facile per la Juventus che travolge l’Al Ain per 0-5 nella prima partita del Mondiale per Club . Kolo Muani sblocca subito il risultato di testa, su perfetto assist di Alberto Costa. L’esterno si ripete poco dopo, stavolta a segnare è Conceiçao, seppure con una fortunosa deviazione. Yildiz cala il tris con un tiro dalla distanza e nel recupero del primo tempo arriva la doppietta di Kolo Muani, che scappa via su perfetto lancio di Thuram. Pratica già chiusa all’intervallo per i Bianconeri. Nella ripresa c’è così spazio anche per Douglas Luiz e Koopmeiners. Dopo un brivido iniziale, con gol annullato all’Al-Ain per fuorigioco, Conceiçao segna il gol dello 0-5.

Al Ain- Juventus 0-5

Al Ain: Rui Patricio, Ratnik, Rabia, Kouame (68′ Niang); Traore, Kaku (77′ Jasic), Park (77′ Chadli), Palacios (68′ Nader), Zabala; Laba, S. Rahimi (92′ Udow). In panchina: Khalid, Benkhaleq, Alhashmi, Erik, Santos, Cardoso, Sanabria, Abbas, H.Rahimi, Awadalla, Loulendo. Allenatore: Ivic.

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Savona (71′ Gatti), Kelly; Alberto Costa, McKennie, Thuram (46′ Douglas Luiz), Cambiaso (46′ Weah); Conceicao, Yildiz (62′ Koopmeiners); Kolo Muani (71′ Vlahovic). In panchina: Pinsoglio, Daffara, Garofani, Rugani, Rouhi, Locatelli, Nico Gonzalez, Adzic, Kostic, Mbangula. Allenatore: Tudor.

Gol: 11′ e 48′ Kolo Muani; 21′ e 58′ Conceicao; 31′ Yildiz.

Arbitro: Penso (USA).

Ammoniti: Cambiaso (J), Conceicao (J), Gatti (J), Traore (A).

Foto: Adn Kronos