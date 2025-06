Droga nel bosco, arrestato spacciatore

Malvicino (AL) – Il nuovo Lupo di Cappuccetto Rosso lo trovavi nei boschi di Malvicino nell’acquese dove i Carabinieri lo hanno sorpreso in una tenda da campeggio perfettamente attrezzata nascosta nella fitta vegetazione. Si trata di un uomo di 35 anni sorpreso all’interno del bivacco con quasi un etto di cocaina grezza, un revolver carico e un machete (quello non manca mai). La perquisizione ha portato alla luce una postazione logistica da spaccio: dieci cellulari, tre foto-trappole piazzate tra gli alberi, webcam, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e circa mille euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. I clienti provenivano dalla Val Bormida ma anche dal savonese. Per l’astuto spacciatore sono scattate le manette. Ora è finito in carcere ad Alessandria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e possesso illegale di arma da fuoco. Le indagini proseguono per risalire ai complici.