Stranieri irregolari in treno fatti scendere dai Carabinieri

Arquata Scrivia (AL) – Botte da orbi in treno fra due viaggiatori di una trentina d’anni senza biglietto e un capotreno. È successo ieri mattina su un treno in viaggio tra Genova Brignole e Torino Porta Nuova: i due – risultati stranieri irregolari sul territorio nazionale, violazione per la quale erano già stati denunciati il giorno prima ad Alessandria dai colleghi della stazione Cristo – sono stati fermati dal capotreno perché senza biglietto, ma hanno rifiutato di mostrare i documenti e di abbandonare la carrozza, per cui è nato un parapiglia. Il convoglio, così, è rimasto a lungo bloccato alla stazione di Arquata Scrivia, accumulando ritardo. Sul posto i Carabinieri che li hanno fatti scendere dal convoglio, consentendo la ripartenza del convoglio. Portati in caserma per l’identificazione, sono risultati già segnalati il giorno prima ad Alessandria, quindi sono stati denunciati anche per interruzione di pubblico servizio.