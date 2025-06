Santhià (VC) – Un magrebino irregolare in Italia ha tentato di disfarsi dell’immondizia accatastandola in una stanza di al piano terra di una palazzina in Via Tricerri a Santhià. È stato immediatamente fermat dai carabinieri contro i quali ha inveito in arabo mentre era portato in caserma. Stando alle prime informazioni, il soggetto arrestato avrebbe accatastato all’interno dell’alloggio rifiuti e materiale infiammabile, per poi dare tutto alle fiamme con della benzina.