Minaccia il parroco durante la messa per avere 500 euro

Cesate (MI) – Un uomo di 54 anni, cittadino italiano, è finito in carcere con l’accusa di tentata estorsione aggravata. Più volte, piombando anche in chiesa durante la messa, avrebbe minacciato il parroco e chiesto del denaro. Anche 500 euro a volta. Dietro i presunti tentativi di estorsione ci sarebbe la richiesta di denaro per comprare la droga. Le tentate rapine erano effettuate sotto l’effetto della droga. Ad aprile aveva fatto irruzione in chiesa, interrompendo la funzione e minacciando il prete se non gli dava i soldi. Un mese dopo poi di nuovo: era il 16 maggio e si è avvicinato ancora al parroco per chiedere denaro. Al rifiuto del religioso, sono scattate le minacce. Dopo essere finito ai domiciliari il giorno dopo è evaso da quell’abitazione dove doveva scontare la pena. Proprio per tornare a minacciare il parroco. I Carabinieri della stazione di Garbagnate Milanese lo hanno trovato fuori dalla chiesa di Cesate. Aveva violato la misura ed è stato nuovamente arrestato. Ora è finito in carcere.