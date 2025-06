Un gigantesco corteo dei Metalmeccanici blocca il traffico per due ore e mezza

Genova – Il corteo dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto, ha bloccato anche la sopraelevata, i presidi ai varchi portuali di Usb con la paralisi della Guido Rossa e di Lungomare Canepa, costringendo molti genovesi a usare l’auto privata. Ieri è stato un autentico “venerdì nero” che ha paralizzato il traffico nel ponente genovese. Una mobilitazione iniziata all’alba, col presidio al Varco Albertazzi, per lo sciopero generale contro riarmo e repressione, organizzato da Usb, Cub e Cobas. Alle 9:30 è partito da Cornigliano il corteo dei metalmeccanici, che dopo un “blitz” al Matitone — è stato srotolato uno striscione con scritto “contratto subito” dall’ultimo piano del grattacielo — è culminato con l’occupazione simbolica, per diversi minuti, della corsia in direzione levante della sopraelevata. Un gesto forte per una battaglia aspra, erano trent’anni che non si facevano così tante ore di sciopero, spiegano i rappresentanti sindacali — che sembra ormai arrivata a un “muro contro muro”. La manifestazione è finita verso mezzogiorno.