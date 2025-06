Butta tegole dal tetto: ricoverata

Novi Ligure (AL) – È stata fermata dai Carabinieri la donna di 45 anni che, salita sul tetto del condominio di Via Verdi all’incrocio con Via San Giovanni Bosco dove abita, ha iniziato a gettare tegole in strada. Dato l’allarme, sul posto, oltre gli Uomini della Benemerita, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118 che ha trasportato in Tso la donna all’ospedale San Giacomo per essere rivoverata e visitata nel reparto psichiatria. Per motivi di sicurezza è stato temporaneamente chiuso il sottopasso della via. Per fortuna sul luogo non si registrano né feriti né danni.