Calcio Mondiale Club – Alla fine sul campo di Seattle sventola il Tricolore

Seattle (Inter – Urawa Red Diamonds: 2-1) – L’Inter ha battuto 2-1 l’Urawa Red Diamonds nella seconda giornata del Gruppo E al Mondiale per Club, regalando a Cristian Chivu la prima vittoria in panchina. A Seattle i Nerazzurri hanno dovuto attendere il recupero per strappare i tre punti al termine di una gara dominata in lungo e in largo dal punto di vista del possesso palla, ma senza grandi occasioni da rete. Vantaggio degli Urawa all’11’ con una giocata sull’asse Kaneko-Watanabe sulla destra, pareggiato da una giocata di Lautaro Martinez da corner al 78′ dopo una traversa colpita dallo stesso capitano nerazzurro nel primo tempo. Il diagonale vincente, però, è arrivato al 92′ e porta la firma di Valentin Carboni.

Inter – Urawa Red Diamonds: 2-1

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij , Carlos Augusto (27′ st Bastoni); Luis Henrique (40′ st Sucic), Barella, Asllani (27′ st Carboni), Zalewski (1′ st Mkhitaryan), Dimarco; Lautaro, S. Esposito (1′ st F. Esposito ). In panchina: Martinez, Di Gennaro, Calligaris, Berenbruch, Cocchi, De Pieri, Palacios, Re Cecconi. All.: Chivu.

Urawa Red Diamonds (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Boza, Hoibraaten, Naganuma (42′ st Ogiwara); Gustafson (42′ st Haraguchi), Yasui; Kaneko (20′ st Sekine), Savio (34′ st Thiago), Watanabe; Matsuo (34′ st Matsumoto). In panchina: Yoshida, Niekawa, Hayakawa, Inoue, Komori, Nakajima, Nemoto, Nitta, Okubo. All.: Skorza.

Gol: 11′ Watanabe (U), 33′ st Lautaro (I), 47′ st V. Carboni (I).

Arbitro: Bei.

Ammoniti: Nishikawa, Sekine, Thiago (U).

