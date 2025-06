Coordinatore di Forza Italia Indagato per corruzione

Pavia – Mala tempora currunt per Forza Italia (ad Alessandria avvisate urgentemente Fernandel e i suoi) perché Antonello Galiani, 48 anni, coordinatore provinciale di Forza Italia è indagato dalla Procura di Pavia con l’ipotesi di reato di corruzione per l’indagine su alcuni appalti in tre Comuni del Pavese (Magherno, Vistarino e Gerenzago) e riguardanti alcuni appalti perché sarebbero stati assegnati lavori con fondi pubblici in maniera illecita. Galiani risulta indagato per il suo ruolo di amministratore unico della società Mia Engineering di Vigevano (Pavia). Tramite il suo legale, ha negato di aver ricevuto sino ad ora avvisi di garanzia. Nell’inchiesta risulta indagato anche Giovanni Amato, sindaco di Magherno.

Foto: il Fatto Quotidiano