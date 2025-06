Donna aggredita e ferita da due rottweiler in un condominio

Chiavari (GE) – Restano gravi le condizioni della donna di 49 anni aggredita ieri sera verso le otto da due Rottweiler. Si era recata nell’appartamento del vicino in un palazzo di Via Aurelia per accudire ai due cani in quanto il padrone è in viaggio di lavoro. Stranamente però (la donna è in grande confidenza coi due animali) l’hanno aggredita con ferocia mordendola più volte e costringendola a barricarsi in una stanza della casa per poi chiamare il 112 col telefono cellulare che fortunatamente aveva con sé. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, il 118 e i Carabinieri che hanno neutralizzato i cani per poi poter procedere al salvataggio della donna rimasta sotto choc, per cui è stata ricoverata al Pronto Soccorso per le ferite per poi essere trasferita in ospedale.