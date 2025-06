Il paracadute non si apre, il paracadutista si sfracella al suolo, ora lotta al Cto di Torino fra la vita e La morte

Vercelli – Nel tardo pomeriggio di ieri verso le sei e mezza (prima del temporale) un paracadutista professionista in addestramento all’aeroporto Del Prete di Viale dell’Aeronautica Francis Lombardi si è lanciato ma, per cause in corso di accertamento, il paracadute non s’è aperto per cui il militare ha riportato gravi ferite in seguito a una rovinosa caduta. Sul posto la squadra di soccorso dell’aeroporto, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri che stanno effettuando i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica del tremendo incidente e un elisoccorso del 118 che ha portato d’urgenza l’uomo, che resta in condizioni disperate, al CTO di Torino.