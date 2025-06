Calcio Serie B Playout ritorno – Sul campo la Samp vince in contropiede, ma a tavolino aumenta il vantaggio e resta in B

Salerno (Salernitana – Sampdoria 0-2) – Successo per la Sampdoria sul terreno di gioco dell’Arechi, coi Blucerchiati che superano la Salernitana con il punteggio di 0-3, a seguito della vittoria a tavolino della squadra di mister Evani per quanto fatto dai tifosi padroni di casa. Dopo un’ottima partita d’andata, ecco che la Samp ha ripetuto gli schemi utilizzati a Marassi: tanto possesso palla concesso agli avversari, con recuperi alti e verticalizzazioni rapide a bucare la difesa granata. Particolarmente positiva la partita dei tre di centrocampo: Meulensteen si è confermato spauracchio della retroguardia granata, Ronaldo Vieira ha portato fisicità e tecnica nella zona centrale del campo e Yepes ha disputato una buona sfida, senza grandi sbavature, che hanno aiutato la squadra a centrare la salvezza in Serie B . Scoppia la protesta a Salerno, con i tifosi della Curva Sud che se la prendono coi calciatori e la dirigenza lanciando di tutto in campo (anche dei seggiolini) e costringendo il direttore di gara Daniele Doveri prima a fermare il gioco per diversi minuti e poi a mandare le due squadre negli spogliatoi al 65′. Dopo circa un quarto d’ora di sospensione, con lo stadio quasi vuoto, i 22 in campo rientrano dagli spogliatoi ma la sfida non riprende perché scoppia un altro petardo. La contesa si chiude dunque così, con il 2-0 maturato sul rettangolo verde che non verrà omologato: 0-3 a tavolino per la Sampdoria. A Genova parte la festa, la Samp resta in Serie B, a Salerno è un Inferno.

Salernitana – Sampdoria 0-2 (0-3)

Salernitana (3-4-1-2): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione (1’ st Tongya), Amatucci, Hrustic, Corazza; Soriano (18’ st Verde); Cerri, Raimondo (19’ st Simy). In panchina: Sepe, Gentile, Bronn, Njoh, Reine-Adelaide, Guasone, Jaroszynski, Tello, Girelli. All.: Marino.

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Ferrari, Veroli; Depaoli, Vieira, Yepes, Meulensteen, Venuti; Coda, Sibilli. In panchina: Chiorra, Curto, Bellemo, Ricci, Akinsanmiro, Oudin, Bereszynski, Malanca, Ioannou, Benedetti, Sekulov, Abiuso. All. Evani.

Gol: 38’ pt Coda, 4’ st Sibilli.

Arbitro: Doveri di Roma.

Foto: CalcioMercato.com