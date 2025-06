Escursionista precipita dal sentiero montano: è grave

Entracque (CN) – È grave un’escursionista precipitata oggi pomeriggio verso le cinque lungo il sentiero tra il Lago delle Rovine e il Rifugio Genova. Sul posto i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese insieme al Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e una squadra a terra. La squadra dell’elicottero ha raggiunto la donna calandosi col verricello e ha proceduto con la stabilizzazione per poi collocare l’infortunata sulla barella con l’aiuto della squadra giunta nel frattempo a piedi. In seguito la paziente è stata imbracata, sempre al verricello, e trasferita in ospedale dove è stata ricoverata in codice rosso.