La Polizia di Stato di Alessandria col laboratorio mobile per il contrasto alle “Stragi del sabato sera”: ritirate 5 patenti

Alessandria – Continuano da parte della Polizia di Stato i servizi finalizzati a rendere le strade più sicure. Nello scorso fine settimana, la Polizia Stradale di Alessandria con l’impiego del personale dei Distaccamenti di Serravalle Scrivia e Acqui Terme, ha effettuato controlli con specifici dispositivi per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, avvalendosi anche di uno specifico laboratorio mobile. In particolare il servizio ha visto impegnate cinque pattuglie, oltre a 3 operatori del laboratorio mobile, che hanno eseguito sul posto il prelievo di campioni salivari e le analisi di II livello, al fine di accertare l’assunzione di sostanze stupefacenti. Sono stati controllati 42 veicoli con i rispettivi conducenti e passeggeri, per un totale di 70 persone; tra i conducenti controllati, tre sono risultati in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolico non oltre 0,80 g/lt. Altri due, un 32enne ed un 24enne, sono risultati positivi all’esito delle analisi di laboratorio di II livello, per aver fatto uso di cocaina e cannabinoidi. A tutti e cinque, positivi sia all’alcol che a sostanze stupefacenti, è stata ritirata la patente di guida, invece, solo i due conducenti positivi alle sostanze stupefacenti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Alessandria. Uno di questi ultimi conducenti, inoltre, all’atto del controllo ha esibito una patente di guida rilasciata da uno stato extra-UE, che da una prima accurata analisi, ha fatto sorgere dubbi sull’autenticità in quanto gli Agenti si sono accorti che presentava delle difformità tali da farla ritenere non originale. In particolare, l’assenza di alcuni sistemi di sicurezza e la qualità ed il tipo di stampa, risultavano difformi dalle peculiarità prescritte. Il documento, pertanto, è stato ritirato ed inviato al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, per gli accertamenti non distruttivi, finalizzati ad accertare gli elementi di falsità. Oltre alle sanzioni a carico dei fermati, sono state elevate altre sanzioni amministrative per un totale di oltre 8.000,00 euro e un veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Tolti anche ben 50 punti patente. Sempre nello scorso fine settimana, le pattuglie del Distaccamento Polizia Stradale di Valenza sono intervenute per i rilievi di un incidente stradale autonomo, il cui conducente è risultato in stato di ebbrezza, con un tasso alcolico ben oltre 5 volte il limite massimo consentito. A quest’ultimo è stata ritirata la patente di guida ed è stato deferito alla Procura della Repubblica di Alessandria.