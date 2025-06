Mondiale Calcio per Club – La Juve vince e accede agli ottavi

Filadelfia (Juventus – Wydad 4-1) – La Juventus non sbaglia e conquista virtualmente l’accesso agli ottavi di finale, battendo nettamente il Wydad per 4-1 nella seconda giornata al Mondiale per Club. Il match regala tante emozioni fin dai primi minuti, con i Bianconeri che passano in vantaggio grazie al tiro-cross di Yildiz, deviato nella propria porta dallo sfortunato tocco di Boutouil. Passano dieci minuti ed il classe 2005 entra ufficialmente nel tabellino dei marcatori, realizzando un gran goal con un destro potentissimo da fuori area, con la palla che si infila sotto l’incrocio dei pali. La formazione marocchina non ci sta e riapre il match, con Amrabat che va via a Savona, imbuca per Lorch che a tu per tu con Di Gregorio lo supera con uno scavetto.Ad inizio ripresa a fare la partita è la Juventus, con i bianconeri che colpiscono un palo sugli sviluppi di corner, con Cambiaso bravo a farsi trovare pronto in zona secondo palo.A riportare i bianconeri sul doppio vantaggio ci pensa nuovamente Yildiz, che – servito in area da Kolo Muani – fa sedere Boutouil prima di insaccare battendo Benabid con il piazzato vincente. Sul finale gioia personale anche per Vlahovic: il numero 9 conquista il calcio di rigore in pieno recupero, poi realizza dagli 11 metri.

Juventus – Wydad 4-1

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa (73′ Nico Gonzalez ), McKennie (46′ Koopmeiners ), Thuram, Cambiaso; Conceicao (73′ Locatelli), Yildiz (85′ Gatti); Kolo Muani (73′ Vlahovic). All.: Tudor.

Wydad Casablaca (5-4-1): Benabid; Moufi (87′ Ki sv) Guilherme, Boutouil (78′ Harkass), Meijers (46′ Mwalimu), Moufid; Amrabat, Zemraoui (78′ Mailula), El Moubarik, Lorch; Obeng 5 (46′ Al Somah). All.: Benhachem.

Gol: 6′ aut. Boutouil, 16′ Yildiz, 25′ Lorch, 69′ Yildiz, 94′ rig. Vlahovic.

Arbitro: Said Martinez.

Ammoniti: 23′ Meijers, (W), 77′ Thuram (J).

Foto: Juventus