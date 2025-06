Operaia ricoverata al Cto per un grave incidente sul lavoro

Acqui Terme (AL) – Ieri sera verso le nove, intorno all’orario di chiusura d’un supermercato cittadino, una dipendente di 53 anni è stata trasportata al Cto di Torino, in quanto rimasta incastrata col braccio durante le fase di pulizia del tritacarne. Soccorsa dai medici del 118, è stato deciso il trasportato (in codice rosso) con l’elisoccorso al Cto di Torino dove era già pronta un’equipe di medici specializzati in traumi di questo tipo. Sul posto anche i Carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo per chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto anche i tecnici dello Spresal di Alessandria.