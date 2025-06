Un boato nella notte, ennesima “spaccata” in centro ad Alessandria

Alessandria – Nella notte scorsa un malvivente ha effettuato una spaccata a scopo di rapina (?) alla vetrina principale del bar Bar Oblivion in Via San Lorenzo. La persona, ha raccontato il titolare, è stata messa in fuga da un residente ma intanto rimangono i segni sulle vetrate e perfino un cubetto di porfido conficcato nel vetro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno raccolto gli elementi necessari a determinare l’esatta dinamica dei fatti. L’autore della spaccata è scomparso nel nulla (?).