Annuncia il suicidio in diretta col telefonino: lo salvano i Carabinieri

Nizza Monferrato (AT) – Un ragazzo di 25 anni che voleva suicidarsi in diretta riprendendosi col telefonino è stato salvato in extremis da una pattuglia dei Carabinieri: il capo pattuglia è entrato nella sua stanza, si è seduto sul letto, e ha iniziato a parlargli calmandolo fino a quando il giovane ha interrotto la diretta. Sul posto i genitori, un’ambulanza, un medico del 118 e l’allarme è rientrato. Ora il ragazzo sta bene. Era giunto a quel punto anche a causa di alcuni stronzi che lo perseguitavano facendo leva su un amore infranto che lo affliggeva. Così ha iniziato a sfogarsi su Instagram: “Mi voglio togliere la vita. Non ce la faccio più”. Un amico seguiva la cosa sul suo cellulare e ha capito che non si trattava di uno scherzo per cui ha chiamato i Carabinieri. Immediato l’intervento d’una pattuglia della compagnia di Canelli ha raggiunto la casa del giovane, a Nizza Monferrato. La diretta era in corso quando i militari hanno suonato alla sua porta, sono entrai e lo hanno salvato.