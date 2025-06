Ritrovato sano e salvo l’uomo di 34 anni residente a Pavia scomparso ieri in Valcamonica

Lozio (BS) – L’uomo di 34 anni di Pavia scomparso ieri in Valcamonica, è stato ritrovato sano e salvo nella tarda mattinata di oggi, localizzato grazie alla riaccensione del cellulare ed è stato recuperato in elicottero in una zona impervia dai soccorritori. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino che, fin dalla serata di ieri, avevano avviato le ricerche dopo la segnalazione della scomparsa. Fortunatamente, l’intervento s’è concluso senza tragiche conseguenze per l’uomo che è stato tratto in salvo e sottoposto ai controlli medici del caso. Sul posto anche i Carabinieri che stanno effettuando i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica della scomparsa.