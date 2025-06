Livorno Ferraris (VC) – Oggi pomeriggio verso l’una, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un grosso incendio nella centrale elettrica Eon. La causa riguarderebbe un malfunzionamento d’un trasformatore. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno avuto ragione delle fiamme a metà pomeriggio e i Carabinieri che stanno raccogliendo gli elementi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Per fortuna non ci sono danni alle persone.