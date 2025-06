Controllore chiede il biglietto a un passeggero che lo prende a testate

Genova – Oggi pomeriggio verso le tre e mezza sul treno diretto a Savona violenta aggressione alla stazione ferroviaria di Genova Voltri dove un controllore sul convoglio diretto a Savona è stato preso a testate da un passeggero al quale aveva appena chiesto il biglietto, davanti a centinaia di passeggeri che hanno lanciato l’allarme e chiamato il 112. Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica: il ferroviere è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena per un possibile trauma cranico. Sul posto anche i Carabinieri che hanno rintracciato e fermato l’uomo. La circolazione ferroviaria non è stata sospesa ma si sono registrati rallentamenti per i convogli diretti a Savona.