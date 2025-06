Detenuto di 22 anni s’impicca in carcere

Milano – Lunedì mattina un carcerato extracomunitario di 22 anni s’è impiccato in cella nel carcere milanese di San Vittore. Subito soccorso, è stato trasportato all’ospedale in condizioni disperate. Per lui non c’è stato niente da fare: nonostante i tempestivi soccorsi è deceduto ieri sera all’ospedale. Si tratta del 36° suicidio di un detenuto in Italia dall’inizio dell’anno. Secondo Gennarino De Fazio, segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria, dobbiamo fare i conti con 16.000 detenuti oltre la capienza massima delle carceri e 18.000 unità mancanti alla Polizia penitenziaria, sempre più depauperata anche per le massicce assegnazioni di agenti a uffici ministeriali ed extra penitenziari.