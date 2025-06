Fimmanò al vertice operativo della Pro Vercelli

Vercelli – La Pro Vercelli ha reso nota la nomina di Filomeno Rocco Fimmanò nel ruolo di Direttore Generale e Sportivo del Club a partire da luglio. “La scelta – si legge in una nota della società – di affidare a Fimmanò un incarico strategico e operativo conferma la volontà di rafforzare la propria struttura dirigenziale e di avviare un nuovo ciclo all’insegna della solidità, della crescita e dell’ambizione sportiva”. Fimmanò s’è detto orgoglioso di poter lavorare per una società così importante per blasone, storia e tradizione: “Ringrazio il Bridge Football Group, nonché il Presidente Ludovic Deléchat per la fiducia”.

Foto: InfoVercelli24