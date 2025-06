Incidente in galleria: un morto e tre feriti

La Spezia – Nel primo pomeriggio di oggi una carambola di mezzi, fra cui quattro auto e una moto, ha innescato un incendio nella galleria Marinasco a La Spezia dove si è verificato un incidente che ha visto coinvolte quattro auto. Il bilancio è di un morto e tre feriti. Secondo i primi accertamenti sembra che due auto si siano scontrate all’interno della galleria e poi altre due e una moto non avrebbero saputo evitare l’impatto. Sul posto le ambulanze del 118 e due pattuglie Polstrada. A perdere la vita un automobilista di 44 anni. Altre tre persone sono state trasportate all’ospedale Sant’Andrea della Spezia, uno è in condizioni più gravi ed è stato ricoverato in shock room, ma non sarebbe in pericolo di vita. Per gli altri ferite limitate. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi nececessari er stablire l’esatta dinamica dell’incidente. Acquisite anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella galleria.