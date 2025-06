Tragica fine di un Vigile del Fuoco morto carbonizzato in un incendio di tre auto

Sesto San Giovanni (MI) – In un incendio – certamente doloso – divampato verso le dieci di ieri sera in un parcheggio di via Fratelli Bandiera che ha interessato tre auto, è morto tragicamente un Vigile del Fuoco che non è riuscito a liberarsi e a salvarsi. La macabra scoperta è stata fatta dai Carabinieri che stavano transitando nel tratto per un servizio di controllo in zona. In pochi minuti in via Bandiera sono giunti i soccorsi e i Vigili del Fuoco: per l’uomo purtroppo non c’era ormai più nulla da fare. Il cadavere carbonizzato è stato rinvenuto all’interno dell’abitacolo di uno dei mezzi, dal lato guidatore. Sull’episodio indagano i Carabinieri sulla scorta dei rilievi effettuati dai pompieri. si lavora per ricostruire con esattezza l’origine del rogo e per capire come si siano innescate e propagate le fiamme. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno la possibilità che si sia trattato di un gesto volontario.