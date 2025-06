Detenuto muore soffocato mentre pranza nel carcere di Torino

Torino (Ansa) – Un detenuto italiano di 56 anni è morto soffocato mentre stava pranzando nella sua cella, nel padiglione A del carcere Lorusso e Cutugno di Torino. A prestargli i primi soccorsi sono stati gli agenti della polizia penitenziaria e il personale sanitario, che hanno tentato in ogni modo di salvarlo, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe stato causato da un’ostruzione delle vie respiratorie dovuta al cibo.