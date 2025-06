Esce di strada col trattore che gli rovina addosso e lo uccide

Arola (VB) – Giovanni Deantoni, un pensionato di 71 anni è morto schiacciato dal suo trattore, ieri pomeriggio mentre lo stava guidando per tornare a casa dopo aver svolto lavori agricoli e di giardinaggio in alcuni terreni di proprietà, fuori dall’abitato di Arola. Per cause in corso di accertamento Deantoni ha perso il controllo del mezzo agricolo in Via Varallo che interseca il paese della sponda occidentale del lago d’Orta, per poi stringersi in un sentiero. L’uomo in un tratto pianeggiante non è più riuscito a controllare il mezzo, ha sbandato ed è caduto in una scarpata. I soccorritori – intervenuti con l’allarme lanciato da un passante che attorno alle 15,30 ha notato il mezzo in fondo al burrone – lo hanno trovato 20 metri sotto rispetto al piano viabile. È morto sul colpo per i traumi procurati dal trattore che gli si è riversato addosso. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso con personale sanitario che non ha potuto rianimarlo. I Vigili del Fuoco, intervenuti coi Carabinieri di Omegna, hanno recuperato la salma già messa a disposizione dei famigliari.