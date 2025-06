I Comuni alessandrini si consorziano e prendono il Pnrr, ma Novi no!

Alessandria – Finalmente è arrivato il parere positivo di Egato 6 (Ente di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 6 “Alessandrino per il servizio idrico integrato) dopo mesi di scontro politico, alla costituzione della società pubblica dell’acqua che prenderà in carico la gestione del servizio idrico integrato, in affidamento in house. In questo modo non perderà il finanziamento del Pnrr. In questa risoluzione l’unico Comune a restare fuori è quello di Novi che gestisce l’acqua con la “multiservizi, stipendificio, colabrodo” Acos che è un Ente pubblico a capitale misto. Quindi niente fondi Pnrr (destinati solo agli enti pubblici) e tanti debiti. Novi ormai è proprio alla frutta. (nella foto il sindaco di Novi Muliere).