Inseguimento per le vie del centro: donna all’ospedale

Genova – Inseguimento di una pattuglia della Polizia alle calcagna del “solito” automobilista magrebino che ha bucato un alt per cui è scattato l’inseguimento tra Via Tolemaide e Corso Torino che ha coinvolto anche un’incolpevole scooterista che per caso si trovava lì. Tutto è iniziato quando la pattuglia ha tentato di fermare il veicolo per un controllo. L’autista, invece di accostare, ha accelerato improvvisamente, dando il via a un inseguimento. L’automobilista alla guida del mezzo fuori controllo, ha travolto una fila di dieci paletti di delimitazione stradale, disseminando detriti lungo la carreggiata. Quindi l’auto ha travolto uno scooter condotto da una donna di 51 anni. Lo scontro ha sbalzato la motociclista a terra, ma per fortuna la donna non ha riportato gravi lesioni anche se è stata trasportata in ospedale per accertamenti. L’area è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e garantire la sicurezza.